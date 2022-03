Premios Oscars 2022, lo mejor de la glamorosa alfombra roja

La cuenta de entretenimiento Chisme no like publicó una foto del actor junto al mensaje “Eugenio Derbez representando a México en la alfombra roja de los Oscars, el actor mexicano se encuentra luciendo un outfit de Dolce Gabbana” y de inmediato comenzaron a llover los comentarios en contra del histrión.

Contra Eugenio Derbez

“Ay no, este a mi no me representa”, “ridículo”, “a ver cuando sale otra vez a pedir dinero en el robatón”, “ese a mi no me representa”, se podía leer entre los mensajes y es que algunos mexicanos han estado en desacuerdo con los últimos comentarios de Eugenio Derbez.

De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al actor de pseudoambientalista luego de que se uniera a una campaña de protesta contra las obras del tramo cinco del Tren Maya, pero él respondió asegurando: “A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van, partidos vienen y el país no cambia”.