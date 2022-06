Lopez se secó las lágrimas al agradecer a los fanáticos, a su mánager y a sus hijos por “enseñarme a amar”, lo que hizo que el público la ovacionara en el Barker Hangar en Santa Mónica, California. “Quiero agradecer a la gente que me dio esta vida”, expresó la artista de 52 años, y agregó: “Uno es tan bueno como la gente con la que trabaja. Pero si tienes suerte, ellos te hacen mejor. He tenido suerte en ese sentido”.

Los premios MTV ofrecieron una ceremonia más ligera con 26 categorías de género neutro (en la que competían hombres y mujeres por igual) como mejor villano, mejor beso y “Here for the Hookup” o mejor ligue (dedicada a los programas más sexis). Con Vanessa Hudgens como maestra de ceremonias, los premios volvieron a un formato en vivo tras varios años pregrabados por la pandemia, reseñó la mencionada agencia informativa.

“Quiero agradecer a la gente que me dio alegría, a los que rompieron mi corazón, a los que eran honestos y a los que me mintieron”, manifestó Lopez, quien se llevó el Premio Generación para actores cuyas contribuciones al espectáculo los han convertido en nombres célebres. También se llevó uno de los premios en competencia, a mejor canción por “On My Way” de la comedia romántica “Marry Me” (“Cásate conmigo”) en la que ella actúa con Maluma y Owen Wilson, indicó un reporte textual de la agencia de noticias AP.

La exitosa carrera de Jennifer Lopez

El papel revelación de Lopez llego como bailarina en la serie de comedia de la década de 1990 “In Living Color”. Después buscó una carrera en actuación y obtuvo el papel protagónico en la película “Selena” en 1997. Después actuó en películas como “Anaconda”, “Out of Sight” (“Un romance peligroso”), “The Wedding Planner” (“Experta En Bodas”), “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”) y su más reciente cinta “Marry Me”, detalló AP.

Como cantante, Lopez ha tenido éxito en las listas pop y latinas con múltiples canciones y álbumes. Su álbum debut, “On the 6”, ya incluía varios éxitos y fue lanzado en 1999, alcanzando la cima de la lista Billboard Hot 100 con canciones como “If You Had My Love”, “All I Have” y los remixes de “I’m Real” y “Ain’t It Funny”.