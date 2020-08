Estos Premios Juventud fue la primera gran entrega de galardones que se realiza en vivo durante la pandemia

La conductora dominicana Francisca Lachapel fue criticada

Su vestido amarillo causó revuelo

Premios juventud 2020: Francisca Lachapel impacta y J Balvin tiene coronavirus. La edición de 2020 de los Premios Juventud, la primera gran entrega de galardones que se realiza en vivo durante la pandemia, tuvo lugar este jueves en Miami con la participación de artistas como J Balvin, Karol G, Anuel AA, Becky G, Ricky Martin, Sebastián Yatra y muchos otros. Sin embargo la que se robó las miradas fue la conductora dominicana Francisca Lachapel.

Y es que acudió con un vestido amarillo que causó sensación, pues dejaba ver parte de su busto. Algunos la amaron, pero otros la odiaron.

“Qué onda con su cara o sea toda blanca y su cuerpo moreno y luego el maquillaje super exagerado que mal se ve enserio se nota que el que la maquillo la odia”, “No le queda bien ese traje y que mal el maquillaje no va con su piel”, “como siempre enseñando para vende”, “Ese vestido esta muy corto se ve que ella está incómoda, no se la ve mal pero muy muy corto”, “Se nota que no está muy segura de su vestido, esta muy corto, pudo haber vestido mucho mejor”, “Está bella, ella es más recatada, a la pobre le ponen un vestido muy descubierto y corto pero le queda bello y ese pelo está super, su maquillaje todo arriba franchesca estás brillando”, fueron algunos de los comentarios.

Pero no solo Francisca y Ana Patricia Gámes fueron presentadoras, también Yatra fue uno de los cinco conductores del espectáculo de cuatro horas, que también contó con números musicales de Cristian Castro, Pitbull, Neto Bernal, Natanael Cano y Gloria Trevi.

Por su parte Ana Patricia recibió algunas críticas por su vestido: “Ana Patricia no encaja ahí hubieran puesto a otra”, “Ana parece que se va a casar con ese vestido”.

Pero lo que sorprendió fue que J Balvin anunció este jueves, durante la transmisión de los Premios Juventud, que se está recuperando del COVID-19, una enfermedad que le “ha dado muy duro” y por la que envió un mensaje de alerta a los que dudan de la veracidad del virus.

Archivado como: Premios juventud 2020: Francisca Lachapel impacta y J Balvin tiene coronavirus.