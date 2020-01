View this post on Instagram

Part 1: Chabelo is a Mexican character created by Xavier Lopez, that for more than 50 years has entertained millions of kids in my country and Latin America. He had a TV show on Sunday mornings that once got interrupted and sent to commercials when a participant known as mini Papa Bear started punching his teammate on live National TV because the idiot kept falling down and lost us the contest. He had to be punished… Anyway, Chabelo has become a Mexican legend because he appears to be immortal, people make memes of him showing how he helped carved the Aztec Calendar and funny stories like that. Also, Chabelo, besides being a name, is now a term used to describe huge kids because Chabelo is super tall and he’s always played the character of a 6 year old kid. Last but not least, today we celebrate the children of my country, it’s National Children’s Day, so I felt it was appropriate to give this explanation on this first part of the post. With Love and gratitude to Chabelo, who has entertained millions of kids around the world, including Papa Bear… Parte 1: Hoy es el Día del niño en Mexico y no hay Niño más emblemático que Chabelito, quien a través de más de 50 años de carrera, ha entretenido a millones y millones de monstruitos. De hecho, una vez salí en su programa de TV concursando en salto de costal de equipos y si quieren saber lo qué pasó, van a tener que leerlo en Inglés por que me da pena jajjaja. Chabelo siempre fue parte de mi vida, y hoy que es Día del niño, es con todo mi Corazón que le brindo este homenaje. La leyenda dice que es más viejo que Matusalem y que el le sostuvo las tablas a Moises para que se escribieran los Mandamientos. Chabelo simplemente es inmortal, por lo menos en nuestros Corazones. Feliz día del Niño a Chabelo y a todos los niños y niñas que generación tras generación se vuelven más insoportables. Pero hoy se les perdona todo, mañana nos la cobramos. Con todo Amor y agradecimiento a Chabelito… #Chabelo