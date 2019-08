Predicción de sismo en México en septiembre de Mhoni Vidente

Página

Las predicciones de Mhoni Vidente no tienen descanso: anuncia poderoso sismo para México

Según sus cálculos, el gran terremoto ocurrirá en septiembre de 2019

¿Cuáles son las predicciones de esta vidente que se han cumplido? ¡Descúbrelas!

Mhoni Vidente lo hace de nuevo con una predicción: recientemente predijo que ocurrirá un devastador terremoto en territorio mexicano, y que éste se espera para septiembre de 2019.

En pocas palabras, la vidente alertó a la población acerca de un posible terremoto en varias regiones de América Latina, aunque aseguró que dichos eventos no causarán muertes ni lesiones, sino múltiples sustos entre los afectados.

Al respecto, declaró, de acuerdo con el portal Erizos.,mx, que “Ya les había comentado que este año va a ser más de agua, y a partir de septiembre de sismos, entonces en toda la región de la Cordillera, Los Ángeles, México, Chile, Ecuador, Perú, va a haber sismos fuertes. Categoría 5.5, 6 y 7, pero sin consecuencias graves, nada más el puro susto”.

Y aunque la presentadora y vidente haya expresado que no se debe generar caos entre la población, sus declaraciones han generado la ansiedad de algunos miembros de la población, pues no debemos olvidar que hace el territorio mexicano fue afectado por un fuerte sismo categoría 7.1 en septiembre de 2017; éste cobró la vida de cientos de personas y millones de dólares en daños materiales. Además, dejó sin vivienda a una buena parte de la población, que tuvo que buscar refugio en otros sitios al encontrar que sus edificios no se encontraban en condiciones habitables.

De acuerdo con información del Heraldo de México, la vidente asegura que la predicción no es para asustar a las personas, sino para que éstas tomen las precauciones pertinentes en caso de verse en medio de un evento de esta naturaleza y evitar las tragedias que ocurrieron el pasado mes de septiembre de 2017, cuando hubo decenas de derrumbes y personas atrapadas entre los escombros.

Pero, ¿cuáles han sido las otras predicciones de Mhoni Vidente que han sido acertadas? ¡Descúbrelas!

Apenas hace unos días, Mhoni Vidente aseguró que una famosa y querida actriz, de la cual no precisó la nacionalidad, morirá a causa de un infarto. No hay que olvidar que recientemente predijo la muerte de un cantante y, unos días más tarde, falleció el aclamado acordeonista Celso Piña.