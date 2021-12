Por su parte su hijo, Jonathan Lamb, describió el diagnóstico de su padre como un ataque espiritual del enemigo: “Por mucho que mis padres hayan venido aquí para informar de alguna manera a todos sobre todo lo que está sucediendo en la pandemia y algunas de las formas de tratar el Covid, no hay duda de que el enemigo no está contento con eso y está haciendo todo lo posible para acabar con mi papá”.

En alguna ocasión, comentó que se había estado protegiendo del Covid-19 tomando ivermectina, un medicamento antiparasitario que no se ha establecido para ofrecer ninguna protección contra la enfermedad y cuyo uso no es recomendado por las autoridades médicas.

A raíz de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del predicador antivacunas Marcus Lamb, no se sabe si había recibido la vacuna contra el coronavirus. Al ser diabético, tenía un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave en caso de estar infectado.

“De haberse vacunado, quizás estaría vivo”

Seguidores de las redes sociales de People en español, donde se retomó esta noticia, reaccionaron de diferentes maneras a la muerte del predicador antivacunas: “El que muere por su gusto que lo entierren parado”, “De haberse vacunado, quizás estaría vivo”, “Murió en su ley”.

“Creo que sí no quieres ponerte la vacuna está bien, no lo hagas, pero no deberías de fomentar tus pensamientos erróneos a la gente que te sigue, ¿que dirá la gente que lo seguía y siguieron sus pasos?”, “Ironías de la vida”, “Excelente, felicidades, murió de algo que no creía”, “El que por su gusto muere que la muerte le sepa a gloria”.