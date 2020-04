Precios de la gasolina bajan incluso hasta 1$ por crisis de coronavirus

Los precios de la gasolina han bajado considerablemente a causa del coronavirus, incluso ha llegado a costar menos de 1$ en ciertos establecimientos.

La gasolina se vende por menos de $1 dólar por galón en 13 estados a medida que los precios nacionales se desploman durante la cuarentena por Covid-19.

Esta producto se está vendiendo a precios drásticamente reducidos en los Estados Unidos a medida ya que las personas continúan en sus casas.

En 13 estados se pudo encontrar gasolina por menos de $1 por galón a fines de la semana pasada, según los datos publicados por la aplicación de viajes y navegación GasBuddy.

Los estados en esa lista incluyen Nueva York, Michigan, Arkansas, Mississippi, Oklahoma, Ohio, Colorado, Missouri, Iowa, Virginia, Wisconsin, Kansas y Kentucky.

Estados Unidos en su conjunto ha experimentado una caída precipitada en los precios de la gasolina en medio de la pandemia de Covid-19, con un promedio nacional que llegó a solo $1.82 por galón, según AAA.

Hace exactamente un año, el precio de un galón costaba más de un dólar adicional, se ubicaba a $ 2.84.

El último precio promedio nacional por galón registrado la semana pasada fue de $ 1.87.

Además, seis estados han experimentado sus precios más bajos en una década: Wisconsin, Kentucky, Oklahoma, Michigan, Minnesota e Iowa.

“Espero que hasta la mitad de los estados de la nación finalmente vean que los precios caen a mínimos de al menos una década, y tal vez la mayoría de ellos finalmente caigan a mínimos no vistos desde principios de la década de 2000”, dijo Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy.

La demanda de gas que experimentó Estados Unidos a fines de febrero y principios de marzo se ha desplomado entre un 50% y un 70%, dijo GasBuddy.

Cobradores cheques coronavirus. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, emitió una orden para que los ciudadanos de su entidad queden protegidos de los cobradores de deuda que deseen adjudicarse los cheques de estímulos que el gobierno Federal emitió para enfrentar la pandemia del coronavirus (Covid-19), de acuerdo a lo publicado en el portal de The Oregonian.

Esta medida se aplica ya que legalmente los cobradores de deuda no tienen ningún impedimento para incautar esos cheques de ayuda para liquidar o abonar a la cuenta que tengan algunos ciudadanos con ellos, sin embargo la mandataria se adelantó a una posible maniobra en contra de sus gobernados.

El objetivo de Kate Brown es que ese dinero que reciban los ciudadanos se use exclusivamente para que las familias enfrenten la crisis derivada del confinamiento por el coronavirus, debido a que muchas personas perdieron su empleo y se les dificulta pagar algunos servicios, principalmente víveres.

De acuerdo al portal de Oregon, Kate Brown dijo que pudo ver un resquicio legal que podría perjudicar a algunos residentes, sin embargo, se trabajó para evitar que en algunos casos se proteja ese dinero. Hay ciertas restricciones para el cuidado de ese dinero.

Kate Brown señala que esa protección se extiende a algunos cobros del gobierno como Seguro Social, ayuda a veteranos y discapacidades, pero no así cuando hay una orden judicial por un juicio o condena por algún delito, como tampoco el pago de ayuda alimenticia para los hijos.

Se ha dicho que los ciudadanos de Oregon no podrán ser embargados y otros procesos de deuda a los que se enfrenten.

Hace unos días los habitantes de Estados Unidos comenzaron a recibir un cheque de ayuda por mil 200 dólares como parte de la ley CARES para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Cualquier persona con ingresos netos por debajo de los 75,000 dólares anuales y con un número de la Seguridad Social recibirá un pago por 1,200 dólares. Eso significa que los matrimonios que presentan declaraciones conjuntas recibirán un pago de 2,400 dólares en caso de que sus ingresos netos sean menores a 150,000 dólares al año.

La cantidad disminuye constantemente para aquellos con ingresos superiores. Los que ganan más de 99,000 dólares, o 198,000 dólares en matrimonio, no tienen derecho a recibir el fondo de ayuda. Para los jefes de familia con un hijo, los beneficios comienzan a reducirse a partir de los 112,500 dólares de ingresos, hasta alcanzar cero a partir de los 146,500 dólares anuales.

Los padres también recibirán 500 dólares por cada hijo que tenga derecho al pago.

A partir de la semana del 4 de mayo, según el memo, el IRS comenzaría a emitir los cheques físicos para los individuos. Indicó que se enviarán alrededor de 5 millones de cheques a la semana, lo que significa que el proceso podría tardar hasta 20 semanas en completarse.

El 18 de abril, la gobernadora Kate Brown a través de su cuenta verificada de Twitter, emitió el siguiente comunicado que de manera textual dice: “Su cheque de recuperación de #CARESAct está destinado a proporcionar alivio, no a recompensar a las agencias de cobro de deudas. Mi nueva Orden Ejecutiva garantiza que pueda usar ese dinero para cubrir los costos de las necesidades esenciales durante la crisis de Covid-19”.

Your #CARESAct recovery check is meant to provide relief – not reward debt collection agencies. My new Executive Order ensures you can use that money to cover the costs of essential needs during the COVID-19 crisis. https://t.co/UFZfda2IwA

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) April 18, 2020