¿Dónde te veías a los 40? Ya sea que te hayas imaginado casada y con hijos y una minivan o con un trabajo en finanzas exitoso y una casa en la playa, estamos seguros de que no soñabas con ser una practicante después de un par de décadas trabajando. Aunque ser practicante a los 40 suena como la trama de una comedia, las prácticas profesionales para personas mayores en realidad están volviéndose más comunes en el mundo laboral. Si no tienes empleo actualmente lo más probable es que no estés recibiendo un salario. Todos hemos estado ahí.

Es un momento difícil en el que intentas descubrir tu futuro. ¿Por qué no aprovechar este período al máximo perfeccionando tus habilidades, aprendiendo algo nuevo y haciendo nuevas conexiones a través de unas prácticas no pagadas? Piénsalo, no tienes nada que perder y unas prácticas profesionales podrían ser el catalizador para darte todo lo que quieres obtener. Aquí hay 15 razones por las que no sólo está bien, sino que es excelente explorar estas oportunidades siendo mayor.