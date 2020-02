Dan a conocer los números ganadores del sorteo Powerball y tú debes estar listo para checar si fuiste uno de los ganadores para convertirte en millonario. No dejes de revisarlos bien y ver el sorteo en video por si te quedan algunas dudas. La bolsa garantizada para este miércoles es de 50 millones de dólares.

Las personas que sí participaron tienen reales posibilidades de ganar y convertirse en uno de los nuevos millonarios no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero.

¿Qué harías con esta cantidad de dinero? Si no compraste algún número, ¿qué esperas para participar?

Para que te animes, aquí te dejamos los números ganadores del sorteo y revisa muy bien para que en caso de resultar ganador, puedas reclamar tu premio, mucha suerte.

Estos son los números ganadores del último sorteo:

Mira los números de Powerball del miércoles 19 de febrero de 2020:

Detalles más amplios sobre el sorteo los puedes revisar en el portal de Powerball y también podrás consultar los anteriores y las bolsas que se entregaron.

Powerball números ganadores: ¿Cómo jugar el sorteo millonario?

Puedes ser el ganador del premio mayor en un solo pago si todos los números coinciden, incluyendo la bola roja y convertirte en millonario.

Elige 5 números del 1 al 69 y un número de Powerball del 1 al 26 o selecciona “QP” (Quik Pik). Aumenta el premio por un dólar más por jugada, solo tienes que marcar la opción Powerplay.

Si los 5 números y el Powerball coinciden, ganarás el primer premio; si el Powerball no coincide, ganarás el segundo premio, y así sucesivamente.

Es probable que pasen días o incluso semanas antes de que el ganador reclame el premio. Funcionarios de loterías y gestores financieros animan a los jugadores a tomarse un tiempo para trazar una estrategia para invertir sus cientos de millones de dólares, y los ganadores suelen enfrentar los problemas de seguridad propios de una persona inmensamente rica.

Los sorteos son todos los miércoles y sábados en la noche. Así que ya sabes, prepárate con anticipación y elige bien tus números porque en cualquier momento puedes ser ganador.

Powerball entrega una de las bolsas más grandes y son muchas las personas que juegan a diario con la intención de convertirse en millonario.

Hombres y mujeres de todas las edades han resultado ganadores con bolsas realmente elevadas y hoy gozan de una muy buena calidad de vida.

Si tu te sientes afortunado o solamente deseas obtener un premio con sólo comprar unos número, esta es tu gran oportunidad, no la dejes pasar y corre por los tuyos.

💥 Jackpot estimate $50 millions 💥

How to get Jackpot Powerball Lottery on Wednesday, 18-02-2020?

