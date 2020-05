Dan a conocer los números ganadores del sorteo Powerball de este miércoles 27 de mayo y tú debes estar listo para checar si fuiste uno de los afortunados ganadores para convertirte en millonario. No dejes de revisarlos bien y ver el sorteo en video por si te quedan algunas dudas.

Las personas que sí participaron tienen reales posibilidades de ganar y convertirse en uno de los nuevos millonarios no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. La bolsa garantizada para este sábado es de 114 millones de dólares con opción de pago en efectivo de 91.6 millones de dólares.

¿Qué harías con esta cantidad de dinero? Si no compraste algún número, ¿Qué esperas para participar? Para que te animes, aquí te dejamos los números ganadores del sorteo y revisa muy bien para que en caso de resultar ganador, puedas reclamar tu premio, mucha suerte. Checa el video del sorteo pasado.

Estos son los números ganadores del sorteo del miércoles 27 de mayo:

38 58 59 64 68 – 21

Power play: 3x

Mira los números de Powerball del miércoles 27 de mayo de 2020 en el portal. Detalles más amplios sobre el sorteo los puedes revisar en el portal de Powerball y también podrás consultar los anteriores y las bolsas que se entregaron.

Así también, en la página de Powerball se ha informado sobre la forma de operar y entregar los premios debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

En el portal se comenta que el sorteo millonario se lleva de manera normal en el horario habitual a las 10:59 pm. Se ha indicado que cualquier modificación en el calendario o en los horarios será informado por la Asociación de Lotería de Estados Múltiples.

Además se comunicó que el premio mayor aumentará en un mínimo de $ 2 millones de dólares por cada sorteo que no se gane, esto como una forma de asegurar que se tengan recursos suficientes en lo que dura la pandemia del coronavirus.

Advierten que se mantendrá la venta de boletos en lugares autorizados, pero que es posible que cierren ante las contingencia.

Algunos estados han emitido la manera de comprar números en línea tales como Michigan, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Georgia, Illinois, Kentucky, New Hampshire, Pensilvania, Oregón y Texas. Por su parte en Virginia y Nueva York también se pueden adquirir boletos en línea por semanas.

La administración de la página recomienda usar las plataforma digitales en línea y asegura que se garantiza la operación.

There's $114M up for grabs in tonight's #Powerball draw 🤩

Don't miss out ➡️ https://t.co/qjO1n13m9u pic.twitter.com/aAjN652cDX

— Powerball USA (@PowerballUSA) May 27, 2020