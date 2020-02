Dan a conocer los números ganadores del sorteo Powerball y tú debes estar listo para checar si fuiste uno de los ganadores para convertirte en millonario. No dejes de revisarlos bien y ver el sorteo en video por si te quedan algunas dudas. La bolsa garantizada de esta noche fue de 60 millones de dólares.

Las personas que sí participaron tienen reales posibilidades de ganar y convertirse en uno de los nuevos millonarios no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero.

¿Qué harías con esta cantidad de dinero? Si no compraste algún número, ¿qué esperas para participar?

Para que te animes, aquí te dejamos los números ganadores del sorteo y revisa muy bien para que en caso de resultar ganador, puedas reclamar tu premio, mucha suerte.

Estos son los números ganadores del último sorteo:

Mira los números de Powerball del sábado 22 de febrero de 2020:

Detalles más amplios sobre el sorteo los puedes revisar en el portal de Powerball y también podrás consultar los anteriores y las bolsas que se entregaron.

Tonight's #Powerball numbers are in! Check your tickets now: https://t.co/XUKAUP5sCr pic.twitter.com/ItrMC2u9va

— Powerball USA (@PowerballUSA) February 23, 2020