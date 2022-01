Todo mundo sabe cómo ser físicamente más fuerte, pero el verdadero reto es descubrir cómo ser mentalmente más fuerte. Primero, y principalmente, tienes que saber cómo y también cómo creer en ti misma. Haz que las palabras de dos grandes pensadores sean tu mantra: Nadie puede hacerte sentirte inferior sin tu consentimiento (Eleanor Roosevelt), y: No tienes control en los gustos de otras personas, así que concéntrate en mantenerte fiel a ti mismo. (Tim Gunn).

CONOCE TUS FORTALEZAS

Muy seguido nuestro dialogo interno es el obstáculo más grande al momento de creer que estamos aprendiendo cómo ser más fuertes mentalmente. Bloquea toda esa autocharla negativa y no pienses en las cosas que no puedes hacer. Todas tenemos una lista infinita de esas, así que no dudes en creer que estás en buena compañía. En vez prepárate y concéntrate en tus talentos y todas las cosas en las que destacas. No escondas tu luz debajo de una cubeta… muestra al mundo lo asombrosa que eres.