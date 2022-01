El posgrado de tu trabajo

Cuando estés midiendo los pros y contras de un posgrado, es importante considerar el campo al cual estás entrando y el tipo de trabajo que esperas conseguir. Como regla, un salario más elevado y mejores prospectos de trabajo son beneficios de un posgrado, pero en la vida real, a menudo la experiencia laboral de la vida real es casi igual de valiosa—y te están pagando por ella. El estudio de Economic Value of College Majors de la Georgetown University Center on Education and the Workforce compara las ganancias potenciales para los diferentes niveles de educación en una variedad de campos.

La deuda es otra consideración importante. Con una licenciatura, en promedio, se debe $30,000 en préstamos estudiantiles, y los estudiantes de posgrado terminan debiendo un promedio de $41,000. Si aún estás endeudada después de la universidad, acumular más deuda puede ser aterrador. Del lado bueno, hay mucha ayuda financiera, que no necesita ser pagada, en formas de becas y ayudas para estudiantes de posgrado.