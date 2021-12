Taufik Ramsyah perdió el conocimiento y fue hasta cerca de un minuto después que una ambulancia entró al terreno de juego para auxiliarlo. Tanto sus compañeros como sus adversarios no podían creer lo que estaban viendo, recordando que no es la primera vez que pasa un incidente de este tipo en una cancha de futbol.

“En lugar de saltar, coloque los pies a esta distancia. Después de todo, no será un objetivo, a juzgar por su posición”, “Los delanteros exteriores saltan mucho en esa condición. No es obligatorio, pero parece que realmente puede minimizar el impacto en la cabeza del portero”, “¿No debería un portero recibir un protector para la cabeza?”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ). Archivado como: Muere portero Taufik Ramsyah en pleno partido y queda grabado.

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a estas fuertes imágenes y la trágica muerte del portero Taufik Ramsyah: “La sensación de los jugadores de la liga europea, si efectivamente el balón está bajo el control del portero y no es alcanzable por el enemigo, seguramente el jugador lo evitará saltando, porque son conocedores de la misma profesión”.

Explica Nahuel Guzmán lanzamiento de muñeco

El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, negó haber lanzado un peluche a las Rayadas con la intención de pegarles. El arquero dijo que fue casualidad que aventó el muñeco a la cancha justo cuando las jugadoras regresaban al vestidor del Estadio Universitario, tras calentar previo a la Final ante Tigres Femenil.

La dinámica a la que convocó el club con la afición fue llevar peluches y lanzarlos al medio tiempo para ser donados.

“Hubo como 50 mil personas que aventaron peluches”, dijo antes de ahondar en el tema. “Fue una casualidad que pasaran las chicas de Rayadas, no hubo ninguna intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a la cancha. Fue algo eventual, yo ya me iba a la cabina de transmisión y me había llegado mi peluche y no me quería quedar sin aventarlo”.