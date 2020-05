Portada New York Times. El prestigioso diario The New York Times dedicó este domingo un reportaje a la “incalculable pérdida” humana provocada en casi tres meses por la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y llenó por completo su portada con breves obituarios de 1,000 de los fallecidos, cuando el recuento se aproxima ya a los 100,000.

La impactante imagen de la primera página, muy compartida en redes sociales, es una larga lista a seis columnas que pone nombre, edad e historia vital a las crudas cifras de la tragedia bajo el titular “Las muertes en EE.UU. se acercan a 100,000, una incalculable pérdida”, recordando que esas personas “éramos nosotros”.

The New York Times has dedicated Sunday's front page and three inside pages to the names of 1,000 people who have died from coronavirus https://t.co/LE4AkNyKnB

— CNN (@CNN) May 24, 2020