De acuerdo con lo reseñado a través del portal de USA Today , el 26 de abril del año 1986 el reactor número 4 de la central nuclear que lleva por nombre Vladimir Ilyich Lenin de Chernobyl fue destruido por una explosión. Desde entonces el gran desastre ambiental resultante provocó que el área que rodea la central eléctrica no haya sido habitada desde hace miles de años.

Los sistemas que reemplazarían todo el sistema del reactor al realizar la nueva cobertura fueron puestos a prueba en el año 2020 de acuerdo con USA Today se le llega a dominar como ‘sarcófago’. Es importante señalar que Chernobyl sigue siendo un área radioactiva eso no ha cambiado con los años. Archivado como: Rusia se apoderó Chernobyl.

Muchos se han preguntado si la gran explosión que ocurrió en Chernobyl dejó grandes secuelas, pero el reactor 4 ya no arde, ya que se cubrió originalmente después del desastre pero cabe mencionar que lo que sí resultó fue una fuga de desechos nucleares y de acuerdo con el diario previamente citado fue necesario reemplazarlo.

Esta es la ubicación exacta de Chernobyl

Chernobyl se encuentra a menos de 100 millas al norte de Kiev, que es la capital de Ucrania. Por lo que un asesor presidencial dice que Ucrania perdió el control del sitio nuclear de Chernobyl, donde las fuerzas ucranianas habían librado una feroz batalla con las tropas rusas en el ataque que recientemente se ha presenciado.

El asesor Myhailo Podolyak dijo a The Associated Press que las autoridades ucranianas no conocían el estado actual de las instalaciones en Chernobyl, el sitio del peor desastre nuclear del mundo. “Después del ataque absolutamente sin sentido de los rusos en esta dirección, es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernobyl es segura”, dijo. Archivado como: Rusia se apoderó Chernobyl.