¿Por qué no hay más películas acerca de los sueños?

Los sueños son uno de los procesos más enigmáticos del ser humano. Cada día, millones de personas se van a la cama para descansar y, en ese proceso, muchas de ellas recrean secuencias mentales que se traducen en sueños.

Sin embargo, a pesar de que se trata de un episodio común en la vida de las personas, este universo ha sido poco explorado por la industria cinematográfica.

Algunos expertos se han preguntado a qué se debe este fenómeno; después de todo, existen miles de películas de terror, pero son solo algunos títulos los que han abordado la temática de los sueños en el género de la ciencia ficción.

¿Quieres conocer qué opinan los expertos al respecto? ¡Aquí te lo decimos!

¿Por qué ya no se filman películas de ciencia ficción acerca de los sueños?

Un grupo de escritores expone los motivos que podrían estar relacionados con la falta de producciones de ciencia ficción que tomen como punto de partida mundos ‘alternos’

¿Qué dice la psicología al respecto de los sueños y cuáles son las propuestas que hacen los expertos para fomentar este género cinematográfico

De acuerdo con un artículo publicado recientemente en el portal Wired, es sorprendente la cantidad reducida de filmes relacionados con los sueños en la ciencia ficción.

Según el autor Anthony Ha, si bien existen películas de ciencia ficción, son muy pocas las que retratan temáticas relacionadas con los sueños de las personas.

Con esto, Ha se refiere no a los sueños como deseos o anhelos, sino como procesos de construcción de una realidad ficticia en el ser humano.

Para el autor, es una sorpresa que el ser humano aún no haya explorado del todo este género, por lo que se ha cuestionado a qué se debe esta situación.

En un podcast al que fue invitado para platicar acerca de ciencia ficción, Ha explicó que “No hay tanto material como yo hubiera esperado. Hay mucha ficción de sueños, y ciertamente hay varios ejemplos de ciencia ficción, pero parece ser algo poco común.”

En dicho artículo se mencionan algunos ejemplos de películas que recurren a la imaginación de los personajes para recrear algunos mundos o realidades.

Entre estas, los autores destacan la película ‘The Cell’, además de varias novelas publicadas en las décadas de los 60s y los 70s.

Sara Lynn Michener, experta en el tema, refiere que el público tiene acceso a novelas como ‘The Dream Master of ‘The Lathe of Heaven’, que se acercan al género de ciencia ficción relacionado con los sueños y que, en sus palabras, valen la pena ser leídas.

“Por una parte, he visto que se repitan muchas de esas tramas una y otra vez, pero, por otra parte, esto casi no importa, porque la riqueza de los mundos que han sido creados es única y suficientemente descriptiva, que sientes que la estás experimentando desde una perspectiva diferente”, añadió Michener.

¿Por qué la ciencia ficción ya no aborda los sueños para construir mundos alternos?

David Barr Kirtley, experto en ciencia ficción, intenta dar una explicación para tratar de comprender con mayor profundidad a qué se debe este fenómeno.

Barr Kirtley asegura que “De la manera en la que yo lo veo, es que hay una tendencia hacia un discurso en el que los sueños son solo ruido de fondo, y ya sea eso verdad o mentira, me pregunto si tiene conexión con el hecho de que los sueños no hayan sido una temática más popular para los libros y películas de ciencia ficción en las últimas décadas.”

Por su parte, Lisa Yaszek, profesora de ciencia ficción, considera que los autores literarios se han inclinado por abandonar los temas relacionados con los sueños y los han reemplazado con argumentos orientados hacia géneros que guardan más relación con la tecnología o la realidad virtual.

Yaszek asegura que “La ciencia ficción, en el fondo, quiere explicar todo. No se trata del misterio, se trata de descifrar el misterio, de explicarlo, y los sueños son imposibles de explicar. Es casi imposible articular los sueños para explicar su significado, y la ciencia ficción trata de articular la realidad.”

Wired provee el punto de vista de dos expertos, David Barr Kirtley y Anthony Ha, quienes ofrecen sus opiniones personales acerca de esta problemática.

Barr Hirtley explica que “Mi entendimiento es que el campo de la psicología de alguna manera se ha apartado de Freud, y que hoy en día la terapia conductual es lo más común, pero siento que la psicología freudiana y junguiana es muy rica para la ficción. “

Por otro lado, Anthony Ha se inclinó a opinar acerca de la película ‘Coma’; Ha asegura que “Me gustó mucho. Estaba muy escéptico, solo porque no había escuchado nada acerca de ella, y al menos la versión que renté estaba doblada, y no muy bien. Además, evidentemente no contó con un alto presupuesto para CGI, de manera que toda la película luce como una especie de juego de video.”

Ha fue más allá al decir que “Al principio me resistía mucho, y pensé que no iba a ser una buena película. Pero una vez que comencé a ver más del mundo, una vez que me acostumbré a los efectos, pensé que había muchas imágenes buenas e ideas muy interesantes.”

Finalmente, Anthony Ha habló acerca de cómo las películas filmadas en décadas anteriores, a pesar de no contar con efectos especiales de última tecnología, ofrecen un panorama que hoy en día no se ve de manera común y que, aparentemente, ha sido olvidado para darle preferencia a otro tipo de tramas.

Ha concluyó diciendo que “No estaba muy entusiasmado con el acto final, en donde se encontraron algunos giros que no me parecieron muy interesantes, pero estoy contento de haberla visto. De verdad me gustó mucho más de lo que esperaba.”