La muerte a balazos de David Espinoza y Ángel Tristen Balderas era un verdadero misterio para los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Corsicana, ya que debido a que los dos únicos sobrevivientes están muy malheridos no han podido declarar nada sobre el tiroteo hasta el momento.

Los nombres de la muchacha y el joven herido no serán revelados por las autoridades por respeto a sus familias. Lo que sí confirmó el Departamento de Policía de Corsicana fueron las identidades de David Espinoza y Ángel Balderas, quienes fallecieron debido a una lluvia de balas en el auto.

El informe del Departamento de Policía de Corsicana en Texas no da detalles del auto en el que iban los cuatro muchachos cuando los atacaron a balazos. Las autoridades tampoco revelaron si David Espinoza o Ángel Tristen Balderas eran alguno de los propietarios del vehículo o los jóvenes que quedaron heridos.

“¡Siempre te alegraba el día!”

Teresa Alvarado, familiar del joven Ángel Tristen Balderas, abrió la cuenta Help us with Angel’s funeral expense (Ayúdenos con los gastos funerarios de Ángel) en la red social de apoyo económico GoFundMe, para pedir solidaridad para que su familia pueda enterrar al muchacho.

“Queremos empezar por darles las gracias todos los que están orando por nuestra familia en estos tiempos difíciles. Como todos escucharon, ayer lamentablemente perdimos a una alma muy hermosa. ¡Alguien que siempre te alegraba el dia! Ángel Balderas, te vamos extrañar”, escribió Teresa Alvarado sobre el muchacho.