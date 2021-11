Los documentos del caso no detallan cuál es la relación con certeza que Ryan Christopher Menegay tiene con la exnovia de Christopher Guerra. El joven Menegay, luego de ofrecer de manera voluntaria su testimonio a los agentes de la División de Homicidios del LPD, no fue detenido en el lugar del crimen y se le permitió volver a su casa.

“Quienes lo conocieron lo extrañarán mucho”

Mary Aguilar, tía del joven asesinado, abrió la cuenta Help with funeral costs… (Ayuda con los gastos funerarios…) en la red social de apoyo económico Go Fund Me, para pedir a la comunidad solidaridad y así poder cubrir los gastos del funeral y entierro de Christopher Guerra, asesinado de un balazo.

“Estoy organizando esta recaudación de fondos para un sobrino cariñoso y dulce que fue asesinado a tiros ayer por la noche, su nombre era Christopher Guerra… quienes lo conocieron lo extrañarán mucho por la hermosa persona que era por dentro y por fuera”, dijo Mary Aguilar al describir a su sobrino asesinado.