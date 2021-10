Por fin sale a la luz el supuesto motivo del asesinato de Valentín Elizalde

El “Gallo de Oro” fue asesinado a los 27 años al salir de un concierto en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, de acuerdo con El Universal . De acuerdo con los rumores de la época, a Valentín Elizalde se le advirtió que no diera dicho concierto.

El “Tano” Elizalde era el primo del “Gallo de Oro” y sobrevivió al brutal ataque pese a recibir siete balazos, según relata El Universal. El “Tano” lo acompañaba a todos sus shows, y el último ofrecido en Reynosa, Tamaulipas no fue la excepción.

“Ya en ningún momento habló, él con su ojo izquierdo abierto me miraba y yo sentía que estaba vivo cuando lo agarré. Cuando pararon los tiros para quererlo sacar fue cuando él se me fue para un lado, ahí fue cuando yo empecé a gritar como loco, a llorar como loco”, declaró según El Universal.

El corrido que supuestamente lo llevó a la muerte

El supuesto corrido que acabaría con la vida de Valentín Elizalde sería el llamado “A mis enemigos”, que incluso, según las versiones de la época, se le pidió que no lo cantara en aquel fatal concierto debido a que era “zona de los Zetas”.

Sin embargo, al “Gallo de Oro” no le importaron las amenazas y comenzó a cantar dicha canción. “Siguen ladrando los perros… Señal que voy avanzando”, inicia diciendo el famoso corrido. “Para hablar a mis espaldas… Para eso se pintan solos… Porque no me hablan de frente… Acaso temen al mono… Ya saben con quién se meten… Vengan a rifar la suerte”, también dice la letra.