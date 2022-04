Si una de las preguntas que te has hecho recientemente es “¿Por qué estoy hinchado siempre?”, debes saber que no eres el único; de hecho, esta sensación de hinchazón en el área abdominal es experimentada por millones de personas en todo el mundo, y aunque es posible que la causa no sea grave, es necesario conocer su origen para encontrar soluciones efectivas a corto plazo.