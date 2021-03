También, estos pagos por dependientes podrían ser muchos más, ya que la distribución no estaría ‘limitada’ a cierto número de dependientes. Con la primer ayuda, tres menores o dependientes por hogar en los Estados Unidos era el máximo número. Dicho límite se eliminó en la última ayuda, y ahora con la entrega del tercer cheque de ayuda por coronavirus firmado por Biden también se ‘quitó’ dicha restricción.

En los anteriores estímulos propuestos y firmados por Trump durante su presidencia, los cheques, además de ser mucho más reducidos, de $500 dólares en la primer ayuda y $600 dólares en el estímulo firmado el pasado diciembre, no incluían dependientes mayores de edad, señala el comunicado del IRS citado por el Diario NY.

“A diferencia de los dos primeros pagos, el tercer pago de estímulo no está restringido a niños menores de 17 años. Las familias elegibles recibirán un pago basado en todos sus dependientes calificados reclamados en su declaración, incluidos parientes mayores como estudiantes universitarios, adultos con discapacidades, padres y abuelos”, señala el comunicado del IRS obtenido por el diario neoyorquino.

¿Pagos automáticos?

La agencia encargada de la entrega del tercer cheque, señaló que “la mayoría de los contribuyentes no necesitan ninguna acción”, ya que “los pagos serán automáticos y, en muchos casos, de forma similar a como las personas recibieron la primera y segunda ronda de Pagos de impacto económico en 2020”.

Además, el IRS han dispuesto de una herramienta para el rastreo del tercer cheque. Sin embargo, el sitio aún no esta disponible para el rastreo del nuevo pago directo. “Las personas pueden consultar la herramienta Get My Payment en IRS.gov el lunes para ver el estado de pago de la tercera pago de estímulo”, indica el Servicio de Rentas Internas en un comunicado publicado el viernes.