Para este mes de octubre, el IRS pretende ponerse al día con el dinero pendientes, por lo que esas familias podrían recibir cheques de hasta $ 600 dólares por niño, más del doble de lo habitual, recordó The Sun .

Los que no se hayan registrado deben hacerlo a la brevedad posible, ya que solo tienen hasta el próximo 15 de octubre para reclamar la ayuda. Si espera recibir el cheque de octubre a tiempo, tiene solo hasta el lunes 4 de octubre a las 11.59 p.m., hora del este, para registrarse, ya que el IRS emitirá los pagos de este mes con la información disponible hasta esa fecha.

Si su familia ya presentó una declaración de impuestos, no tendrá que tomar acción ya que la agencia realiza los pagos de forma automática. Aunque aquellos no contribuyentes, que posiblemente sean personas de bajos ingresos, sí tendrán que registrarse a través de la herramienta del IRS: Non-filer Sign-up .

¿Califico para la ayuda?

Según el IRS, califican para la ayuda máxima parejas que ganen menos de $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen menos de $ 112,500 dólares anuales. También califican para recibir $ 500 padres con jóvenes dependientes mayores de 17 años.

Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.