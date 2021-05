Por fin, se dio la escena que todos esperaban en el reality de la familia Derbez

Aislinn Derbez entre lágrimas cuenta a Alessandra Rosaldo lo que pasó con Mauricio Ochmann

La separación se dio porque el actor y la actriz ya no compaginaban sus vidas en pareja La nueva temporada de ‘De Viaje con los Derbez’ se estrenó y con ella las especulaciones sobre lo que sucedió entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tras anunciar su separación a inicios del 2020, año en que fue grabada la ‘aventura’ de la segunda temporada del reality show… ahora, la hija de Eugenio Derbez entre lágrimas habló. Desde el 2020 que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a todos por su separación mediante una fotografía con una mensaje en Instagram, la travesía de ambos actores en sus vidas ha sido muy ‘dispar’, pues mientras él se enfocó en sus hijas, ella se refugió en la espiritualidad y hasta se dijo que comenzó a salir con un fotógrafo llamado Jesh de Rox. Aislinn Derbez por fin rompió el silencio de su separación… habló en la serie de su familia La página de Instagram de ‘Escándalo’, grabó una fracción de la escena en la que Aislinn Derbez habla por fin de cómo se sintió cuando Mauricio Ochmann le pidió que hubiera una separación definitiva, aunque está bastante claro que por las palabras de la hija de Eugenio Derbez, ella no quería. La conversación se produjo en un parque, donde tiene lugar la segunda temporada de ‘De Viaje con los Derbez’ en la que los miembros de la familia visitan distintas zonas naturales de EEUU para vivir aventuras y compaginarlas con lo que va sucediendo entre sus vidas personales.

Aislinn Derbez no quería dejar a Mauricio Ochmann Hace 62 semanas, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann impactaron al mundo con lo siguiente: “Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros”. Y confirmaron la separación: ” Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y terminar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder”, daban una esperanza, que no se concretó.

Manejaban su separación como ‘un espacio’ pero ya no pudieron reconciliarse como pareja “Las opiniones de parte nuestra hacia los medios disminuirán durante un tiempo ya que vamos a cuidarnos de especulaciones y entrometimientos que contaminen nuestra relación, la cual para nosotros siempre ha sido sagrada. Nunca hemos tenido problema en ser transparentes y lo seguiremos siendo ya que es parte de nuestra esencia. Pero a la vez es algo delicado que debemos cuidar y sabemos que es una situación fuera de lo común para una sociedad con puntos de vista tan cuadrados y lamentablemente vivimos en un medio en el cual esto ni es comprendido ni respetado y es interpretado en las formas más burdas y equivocadas”, rezaba el comunicado. “Necesitamos tiempo, espacio y sobretodo MUCHO respeto de su parte para poder averiguar poco a poco y en privado qué sigue. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defenderemos siempre”, por lo que era en ese momento demasiado pronto para especular sobre lo sucedido, sin embargo, ahora, ella grabó la escena en que contó todo.

La hija de Eugenio Derbez no se quedó callada “Nunca me imaginé que tú y Mau ya no iban a estar juntos”, dice Alessandra Rosaldo a Aislinn Derbez platicando sobre la relación que terminó en separación: “No manches, yo menos, o sea, es lo último que me hubiera imaginado que me iba a pasar en mi vida, lo último, fue muy doloroso…”, dice entre lágrimas la hija de Eugenio Derbez. Y ella confirmó que por su parte no quería ‘soltar ni dejar ir’ a Mauricio Ochmann dejando claro que la idea de la separación fue de él mientras Alessandra Rosaldo decía que se llevó la peor parte: “Yo sé que fue muy doloroso porque te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti…”, expresó la madrastra de la hija de Eugenio.

“Dejé que me arrastrara”, aseguró la ex de Mauricio Ochmann Y confirmó lo mal que se le cayó la noticia de que el actor quería separarse definitivamente: “Lo dejé, dejé que me llevara la tisnada…”, aunque Alessandra dice que Aislinn no se aferró a no perderlo: “También vi que no te aferraste a no perderlo, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea respetaste y lo viviste”, dijo. Pero para la hija de Eugenio Derbez, la razón de amar a su ex pareja Mauricio Ochmann era suficiente para llegar a un acuerdo de la separación: “Es que aparte sí fue cuando me di cuenta, dije ‘aquí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, voy a tener la capacidad de amarlo cuando esté y con quien esté y con quien quiera estar y poder seguir teniendo una relación diferente, pero seguirla teniendo”, aseguró.

Con lágrimas en los ojos, Aislinn Derbez afirma que quedó devastada de separarse con Mauricio Ochmann “Definitivamente para mi fue algo completamente inesperado y fue uno de los momentos más dolorosos pero también donde más he crecido en mi vida…”, dijo la hija de Eugenio Derbez antes de contar que los motivos de separación fue que ya no funcionaban como personas individuales uno de otro. “El punto más importante es que los dos perdimos nuestra individualidad y nuestra autonomía por apostarle al cien por ciento a la estabilidad y a la relación de familia y se perdió la relación de pareja, entonces yo creo que el dilema de las parejas que yo creo que es lo más cañón de encontrar es cómo logras entregarte tu enteramente sin perder tu autonomía y sin perder tu individualidad”, fue clara Aislinn Derbez.

Eugenio fue el que levantó a su hija de la tristeza en la que se encontraba Tras la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ella quedó devastada y narra cómo fue que se encontraba y quién la ayudó: “Mi familia ha sido lo que más fuerza me dio… me dan ganas de llorar, mi familia sí fue como lo que me sostuvo, lo que me apoyó, mi papá fue quien estuvo ahí al pié del cañón…”, contó. Eugenio Derbez estaba tratando de levantar a su hija ‘devastada’ según dijo la actriz: “Ayudándome en todo, Alessandra también fue una gran confidente conmigo todo este tiempo, ahí es cuando realmente te das cuenta de que lo más importante es la unión familiar, el tipo de relación que tienes con tu familia…”, finalizó.

¿La culpaban y ahora la apoyan? La gente comentó Tras conocerse sus razones de la separación, Asilinn Derbez recibió ataques de la gente, pero ahora con dicha versión, muchos se identificaron con ella: “Tener que ser fuerte es un proceso muy doloroso”, “Ahí dan a entender que fue mi Mau quien pidió el divorcio”, “siii fue el quien le pidió el divorcio!! Ella no se lo esperaba pero el ya no la amaba como mujer”. Pero otros juzgaron la actitud de la actriz: “Ni ella a él, se le vio en el trato que le dio en la primera serie”, “A mi me cayó mal cundo salió en de viaje con los derbez, siempre actuando como ton..ta pobre Mau lo que tuvo que soportar”, “Al parecer en ese viaje estaba pasado por depresión post parto”, “Ay por favor”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO AISLINN

