Debido a la crisis por el coronavirus, la famosa cadena Walmart anunció nuevas medidas que afectarán a sus clientes en Estados Unidos.

Walmart, el gigante de las cadenas minoristas en Estados Unidos, limitará la cantidad de clientes permitidos dentro de sus tiendas y realizará nuevos esfuerzos por mantener a los compradores en una sola dirección, anunció este viernes la compañía.

A partir de hoy sábado, solo cinco clientes por cada 1,000 pies cuadrados podrán ingresar a Walmart, lo que representará aproximadamente el 20 por ciento de la capacidad listada de cada localidad, según un comunicado del vicepresidente ejecutivo y director de operaciones Dacona Smith, citado por NBC News.

Y en muchas tiendas de Walmart a partir de la próxima semana, se colocarán señalizaciones en el suelo para dirigir a los compradores por una vía unidireccional a pie “para ayudar a que más clientes eviten entrar en contacto cercano con otros mientras compran”, según Smith.

