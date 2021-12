“Gracias a Dios todos estamos bien. Sólo fue el susto y el milagro de que no nos pasara nada, una de las carreteras más peligrosas de México. Gracias por la nueva oportunidad. Me voy a ausentar por hoy porque se me fue la energía en el choque y el susto, y apenas lo estoy asimilando”, agregó De Nigris.

No le creen a Poncho de Nigris sobre su accidente

A través de la cuenta de Instagram de Chica Picosaa varios usuarios comentaron el post sobre el accidente de Poncho de Nigris, pero la gran mayoría no cree que en verdad haya sucedido: “¿Será cierto? A este hombre le gusta llamar la atención”, “Puro cuento, de seguro se le ponchó la llanta y ya lo hizo un show, ese se vale de todo con tal de que lo vean”, dijeron algunos internautas.

“No sé porqué siento que ese hombre a todo le exagera”, “No le creo nada , y que no juegue con estas cosas por que dios no lo quiera le va a pasar de verdad y ahora sí le va andar”, “¿Cómo están vivos de milagro, si no les pasó nada? Ni un rasguño tuvieron, patéticos ya no saben como llamar la atención”, fueron algunos comentarios.