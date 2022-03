“El episodio es muy fuerte, pero este tipo de eventos pasan en febrero o marzo cuando una borrasca en Argelia y Tunis recoge polvo y lo llevan al Europa. El polvo puede llegar al Reino Unido y hasta Islandia como el año pasado”, dijo a The Associated Press Carlos Pérez García, investigador del polvo atmosférico. Archivado como: Polvo Sahara cubre Europa.

Aunque la calima afectó sobre todo a España, el polvo llegó mucho más allá y dejó manchas color ocre en autos en París, así como un polvo fino en una gran área del continente, la Agencia Estatal de Meteorología y otros expertos calificaron el evento de “extraordinario” debido a la cantidad de polvo en el aire, aunque no se batieron récords.

La zona de España donde la calidad del aire es “extremadamente mala” según el índice nacional se extendió desde el inicio del evento el martes hasta incluir las regiones sur y central, que incluyen Madrid y Sevilla, entre otras ciudades grandes, informó la agencia de The Associated Press.

“Esto es lo más fuerte que llega a ser en cuanto al polvo del Sahara en el Reino Unido”, dijo el meteorólogo Alex Burkill. “La lluvia arrastró el polvo desde lo alto de la atmósfera a la superficie, por eso la gente lo ve en sus ventanas”. Añadió que la mayoría de la gente no verá afectada su salud más allá de una irritación en los ojos o dolor de garganta. Archivado como: Polvo Sahara cubre Europa.

Mientras que el portal de Milenio compartió que en París en la parte del norte, la gran nube de polvo no se hizo notar demasiado en comparación con ciertas zonas del sur, aunque algunos vehículos aparecieron durante el martes y el miércoles con una capa fina de polvo de color marrón en su superficie.

El Índice Nacional de Calidad del Aire lo calificó como “extremadamente desfavorable” en España

El Índice Nacional de Calidad del Aire calificó como “extremadamente desfavorable”, su peor grado, la calidad del aire en la capital y en grandes partes de la costa suroriental. Muchos españoles se encontraron con una capa de polvo rojo cubriendo las terrazas, calles y autos por la mañana. El cielo de la capital y de otras ciudades amaneció de color anaranjado.

La visibilidad en Madrid y ciudades como Granada y León era de apenas 4 kilómetros (2,5 millas), informó el servicio de meteorología. Las autoridades de emergencia en las áreas más afectadas recomendaron a los residentes usar mascarillas —muchas todavía se usan debido a la pandemia de coronavirus_, si salen y recomendaron no ejercitarse al aire libre, informó The Associated Press. Archivado como: Polvo Sahara cubre Europa.