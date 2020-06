Polvo del Sahara EEUU. Aunque es normal que el polvo del Sahara sople rutinariamente hacia el oeste a través del Atlántico en esta época del año, especialistas advierten que la nube que ya llegó a los EEUU es la más grande en décadas y advierten que podría ser un desastre.

Además, todo parece indicar que se está formando una segunda nube de polvo del Sahara aproximadamente una semana después de esta grande, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Los primeros efectos de la densa nube de polvo del Sahara en EEUU ya comenzaron a sentirse en la costa del golfo de Mississippi, según reporta el diario New York Post.

Los reportes advierten que los efectos se extenderán en todo el sureste, desde la costa del Golfo hasta las Carolinas y, potencialmente, hasta el norte de Indianápolis y Cincinnati, en los próximos días.

Trillones de granos de polvo reflejarán la luz solar en todas las direcciones, creando cielos blancos lechosos. La neblina polvorienta refleja algo de luz solar en el espacio, enfriando un poco la superficie donde el polvo es más grueso.

Las ondas más largas de luz roja y naranja tienden a penetrar en la bruma polvorienta, por lo que es probable que los amaneceres y las puestas de sol sean especialmente hermosos.

Did you see today’s sunset??! @Dentonwx said we’d possibly be having beautiful sunsets thanks to the Saharan Dust Storm and boy was he right. WOW 😍😍😍 pic.twitter.com/AYPYPLVhN0

— Briseida Holguin (@BriseidaHolguin) June 24, 2020