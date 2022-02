Un hombre que le disparó a su exnovia en una casa de Phoenix la madrugada del viernes tendió una emboscada al primer oficial en el lugar, lo hirió gravemente y luego abrió fuego contra otros policías que intentaban rescatar a un bebé que estaba afuera de la puerta , anunció The Associated Press. Desafortunadamente, la misión terminó con graves consecuencias para las autoridades.

“ Un bebé está a salvo hoy gracias a nuestros oficiales de policía de Phoenix”, dijo la alcaldesa Kate Gallego en una conferencia de prensa cerca del lugar e informó The Associated Press. Las autoridades, anunciaron que la bebé se encontraba en perfectas condiciones después de que aconteciera el incidente. Archivado como: Policías heridos rescate bebé

El video de la escena muestra a otro hombre saliendo con un bebé y una cartera. El hombre dejó la mochila en el suelo y luego acostó al bebé, envuelto en una manta, entre la mochila y la puerta principal . Levantó las manos para rendirse mientras se alejaba de la casa, informó The Associated Press.

“El hombre que sacó al bebé afuera sufrió heridas que no ponen en peligro su vida.”, anunció Andy Williams a través de la conferencia de prensa. “Es un miembro de la familia y está cooperando con la policía.”, anunció el portavoz oficial de la policía de Phoenix. Hasta el momento, no se ha confirmado el motivo de la discusión que terminó con la vida de la mujer.

¿Identificaron al tirador?

La policía identificó al atacante como Morris Richard Jones III, de 36 años, y mencionaron que todavía estaban tratando de conocer las circunstancias que precedieron al incidente; en las hipótesis, anunciaron que podría ser parte de una discusión entre al expareja que terminó con crueles consecuencias para ambos. Los padres del menor, fallecieron.

“Este es solo un ejemplo más de los peligros que enfrentan los oficiales todos los días para mantenernos seguros a nosotros y a nuestra comunidad”, dijo el jefe de policía Jeri Williams en una conferencia de prensa temprano en la mañana e informó The Associated Press. “Si parezco molesto, lo estoy. Esto no tiene sentido. No es necesario que suceda y continúa sucediendo una y otra vez”, destacó.