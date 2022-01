Policías enfrentan juicio Floyd. A casi de cumplir dos años de la muerte de George Floyd a través del portal de CNN en Español se dio a conocer que los tres ex policías que ayudaron a Derek Chauvin a contener al ciudadano en una calle de Minneapolis, serán juzgados en una corte federal desde a partir de este lunes por violar los derechos civiles del fallecido individuo. J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao enfrentan cargos ​​de violación de derechos por supuestamente no proporcionarle asistencia médica al hombre afroamericano el 25 de mayo de 2020.

El juicio de los tres ex policías no será transmitido por televisión

En el portal previamente citado se informó que la evidencia en el juicio federal probablemente será muy similar al juicio por asesinato que enfrentó Chauvin en Minnesota el año pasado. Pues los fiscales federales señalaron en documentos oficiales que planean buscar el testimonio de testigos que vieron a los policías sujetar a Floyd así como de expertos en el uso de la fuerza policial para llegar a un mejor veredicto.

Pero es importante resaltar que los procedimientos no estarán al alcance de los medios de comunicación, es decir, no serán transmitidos ya que el tribunal federal no permite cámaras. Las acciones de los tres ex policías durante el arresto de Floyd en mayo de 2020 fueron plasmados durante el juicio estatal contra Chauvin. Archivado como: Policías enfrentan juicio Floyd.