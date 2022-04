En los comentarios de las imágenes presentadas por Primer Impacto, se pueden leer cientos de personas que se angustian de ver lo que sucede con cientos de migrantes: “Mi corazón se acaba de partir, como duele ver esto”, “Dios que desesperación, no deseo vivir nunca esto Dios”, “Esto es indignante, no debería pasar en ningún lugar del mundo”, “Que Dios proteja y los traiga con vida a este país”.

Y otras personas manifestaron: “Que triste pero a la misma vez no entiendo por qué uno que es vecino de este país y no puede entrar así al contrario nos encierran por meses luego nos regresan a México”, “Lo último que se le pudo ocurrir al periodista es entrevistar a gente desesperada por cruzar por un Río que los puede matar y más si van con niños. De verdad que los periodistas a veces pierden la cordura”, ” Dios les abra puerta en el camino y les ponga ángeles a su alrededor solo quién no ha pasado por esto NO ENTENDERÁ”, se lee. AQUÍ PUEDES VER LAS DOLOROSAS IMÁGENES