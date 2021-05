El arresto y la muerte de Floyd el 25 de mayo, que un transeúnte capturó en un video con un teléfono celular, provocó protestas en todo el país y llamamientos generalizados para poner fin a la brutalidad policial y las desigualdades raciales, informó The Associated Press.

Thao y Kueng también están acusados ​​de violar el derecho de Floyd a no sufrir un ataque irrazonable, alegando que no intervinieron para detener a Chauvin cuando se arrodilló sobre el cuello de Floyd. Los cuatro agentes están acusados ​​de no haber brindado atención médica a Floyd.

Abogado no han emitido comentarios

Nelson no hizo comentarios sobre los cargos federales el viernes. Los mensajes que se dejaron con los abogados de dos de los otros agentes no fueron devueltos de inmediato, y un abogado del cuarto agente estaba entrando en un ascensor y desconectado cuando The Associated Press se puso en contacto con él.

Para presentar cargos federales por muertes que involucren a la policía, los fiscales deben creer que un oficial actuó bajo el “color de la ley” o la autoridad del gobierno, y privó intencionalmente a alguien de sus derechos constitucionales, incluido el derecho a no sufrir incautaciones irrazonables o el uso de fuerza irrazonable. Ese es un estándar legal alto; un accidente, un mal juicio o una simple negligencia por parte del oficial no es suficiente para respaldar los cargos federales.