Policías acusados Atlanta. Seis policías de Atlanta fueron acusados ​​después de que un dramático video exhibiera a las autoridades sacando a dos jóvenes de un automóvil, durante las protestas en Atlanta por la muerte de George Floyd, informó el martes un fiscal.

El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, anunció los cargos durante una conferencia de prensa, reportó la agencia The Associated Press.

“Me siento un poco más seguro ahora que estos monstruos están fuera de la calle y ya no pueden aterrorizar a nadie más”, dijo Messiah Young, quien fue arrastrado del vehículo junto con su novia, Taniyah Pilgrim, mientras estaban atrapados en el tráfico.

El incidente del sábado por la noche en las protestas en Atlanta primero llamó la atención del video en redes sociales y luego de los noticieros locales.

En todo momento, se puede escuchar a la pareja gritando y preguntando a los oficiales qué está sucediendo.

Dos de los oficiales, el investigador Ivory Streeter y el investigador Mark Gardner, fueron despedidos el domingo.

Streeter y Gardner están acusados ​​de asalto agravado. Otros dos también están acusados ​​de asalto agravado, mientras que uno está acusado de agresión agravada.

Algunos de los oficiales también están acusados ​​de daños criminales a la propiedad, así como de señalar o apuntar con un arma.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo que Taniyah Pilgrim fue liberado sin cargos.

La alcadesa dijo que Young también fue liberada y está ordenando que se retiren los cargos en su contra.

Keisha Lance Bottoms no especificó a qué cargos se enfrentó.

Un informe policial dice que Messiah Young fue acusado de intentar eludir a la policía y conducir con una licencia suspendida.

El dramático video de la cámara del cuerpo que la policía publicó el domingo por la noche muestra a los policía deteniendo a otro joven, en una calle del centro junto a una fila de autos detenidos.

