Un error metió en prisión a un inocente. Las autoridades policiales encarcelaron a Leonardo Silva Oliveira por un delito que nunca cometió, luego de que se confirmara que no era el verdadero criminal a quien estaban buscando, aunque tenía el mismo nombre y edad del sospechoso.

No fue hasta que la Oficina del Sheriff del condado de Broward, que gestiona la cárcel, finalmente comprobó sus huellas dactilares que las autoridades se dieron cuenta de que se trataba de un atípico caso de error de identidad. En lugar de su fugitivo, la policía de Coconut Creek detuvo a otro Leonardo Silva Oliveira, de 26 años, un cocinero con un historial intachable, afuera del restaurante donde trabajaba.

“Me revisaron los brazos”, dijo Leonardo Silva Oliveira al Sun-Sentinel. “No vieron ninguno. Pero aun así me llevaron”. La víctima del error policial fue liberada el martes después de que los funcionarios descubrieran que sus huellas dactilares no coincidían con sus registros, mientras que el criminal Oliveira sigue fugitivo.

Pero Leonardo Silva Oliveira, el que fue confundido con un fugitivo, le dijo al periódico Sun-Sentinel que las autoridades deberían haber sabido que tenían al individuo equivocado. El verdadero fugitivo Oliveira es 10 días mayor y también tiene tatuajes, cosa que el hombre quien fue detenido por error no tiene.

El error de la policía fue su primer problema con la ley

La agencia de noticias AP reseñó que cuando la policía arrestó a Leonardo Silva frente al restaurante donde trabajaba, fue la primera vez que tuvo algún problema con la ley. “Estuve encerrado las 24 horas. Me dejaron salir de la celda durante una hora el sábado, domingo y lunes. Tenía una ventanita, no había TV. Nada que hacer salvo mirar las paredes y tratar de no pasar frío”.

Antes de que se realizara una audiencia judicial, la comisaría del condado de Broward obtuvo las huellas digitales del prófugo y las comparó con las del cocinero. “Cuando se determinó que las huellas digitales no coincidían, Oliveira fue liberado inmediatamente”, comentó el vocero de la comisaría, Carey Codd, según el informe de AP.