Policía busca a pistolero tras tiroteo mortal en el metro de Nueva York

El hombre herido fue trasladado inmediatamente al hospital de Bellevue, pero más tarde fue declarado muerto, agregó The Sun . Mientras tanto el pistolero huyó de la escena, por lo que la policía local continúa investigando y siguiendo las pistas para poder capturarlo.

La policía de Nueva York detalló que la víctima iba a bordo del tren Q que se dirigía hacia el norte de la ciudad y que en ese momento, alrededor de las 11:45 a.m., pasaba por la estación de Canal Street, cuando un hombre armado le disparó en el pecho, informó CBS New York .

OTRO TIROTEO MORTAL EN EL SUBWAY. El Departamento de Policía de Nueva York busca a un pistolero tras un tiroteo mortal que ocurrió este domingo cerca del mediodía en el metro de Nueva York. Todavía no han logrado dar con el tirador y no se han hecho arrestos en el caso.

Otro tiroteo en el metro

El tiroteo ocurrió a bordo del tren Q, que es un espacio cerrado, lo que generó pánico en los pasajeros que corrían y empujaban tratando de ponerse a salvo, narraron testigos en las redes sociales, según recogió más tarde The New York Times. El Departamento de Bomberos dijo que dos personas fueron llevadas al Bellevue, pero no ofrecieron mayores detalles.

La policía local no ha ofrecido detalles sobre qué pudo haber motivado los disparos, solo indicaron que la víctima, cuyo nombre no han revelado, recibió un disparo en el pecho cuando iba a bordo del tren. El tirador logró salir del metro y huir hacia la calle, por lo que los agentes todavía lo están buscando. No han hecho arrestos en el caso.