La Policía de Nueva York y el Departamento de Parques de la ciudad tomaron la decisión de imponer el cierre del parque dos horas antes de lo habitual citando “comportamientos problemáticos”. Entre ellos, enumeraron saltos sobre vehículos, amenazas y lanzamientos de objetos a agentes, y obstaculizar el trabajo de una brigada de bomberos que acudía a la zona a apagar un incendio en una residencia. La Policía aseguró que la decisión de imponer el toque de queda se revisará regularmente, pero de momento no se han planteado una fecha tope para esta medida. EFE News

Agentes ataviados con equipos antidisturbios se enfrentaron a decenas de ciudadanos que se negaban a abandonar el espacio público a las 10 de la noche, cuando comenzaba el toque de queda, lo que resultó en los arrestos y al menos 5 agentes heridos , según fuentes policiales. Las imágenes que pueden verse en las redes sociales mostraban a los policías formando una barrera y pidiendo a los presentes que retrocedieran, mientras que se advertía a través de megáfonos a los ciudadanos que serían arrestados si no abandonaban la zona de forma voluntaria.

Según la ONG, la Policía puede alimentar un software de reconocimiento facial con imágenes de 15.280 cámaras de vigilancia en los distritos de Manhattan, Brooklyn y El Bronx y según apunta Ingram, conocido también como Dwreck, en este momento “la Policía de Nueva York tiene más de 22.000 casos abiertos (desde 2017) en los que utilizan reconocimiento facial, pero no son transparentes sobre los detalles” y se niegan a ofrecer más información.

Hay cientos de “cámaras de video o cámaras de vigilancia aquí. La mayoría de ellos están al aire libre, pero también hay varias cámaras aquí que no podemos ver. Realmente se siente como un estado del Gran Hermano donde nos están monitoreando y no sabemos exactamente cuáles serán las repercusiones de ser vigilados”, asegura a Efe en Times Square el activista Derrick Ingram, comparando Nueva York con la novela distópica “1984”, de George Orwell.

De acuerdo con el conteo de AI, el barrio de East New York, en Brooklyn, una de las áreas con más violencia de la ciudad, es el que cuenta también con un mayor número de cámaras de vigilancia (577). Según datos del censo, el 54,4 % de sus habitantes son negros, el 30 % hispanos y el 8,4 % blancos. “Estamos hablando de programas virtuales y de cómo las personas negras, las personas no binarias y las personas transgénero son identificadas erróneamente con estos sistemas defectuosos y la calidad del software”, dice Dwreck, que colabora con AI en la campaña contra el reconocimiento facial, antes de denunciar que “no se ha investigado lo suficiente sobre cómo se utilizan estas cámaras”.

EL CASO DE DWRECK INGRAM

Ingram, que tiene 29 años y trabaja como director de comunicación de la ONG “Warriors in the Garden”, fue grabado en video en una manifestación del movimiento antirracista Black Lives Matter (Las vidas negras importan) en junio de 2020, y el 7 de agosto decenas de policías trataron de entrar en su apartamento bajo acusaciones de haber atacado a un agente.

“Me desperté a las siete de la mañana con más de 40 agentes fuera de mi apartamento. Escanearon mis redes sociales, utilizaron lo que creemos que es tecnología de reconocimiento facial basada en fotografías que pudieron obtener de varios medios de comunicación y la policía de Nueva York me intimidó y amenazó, me mintieron y me dijeron que había órdenes de arresto”, cuenta Dwreck que explica que la policía tenía perros, drones, francotiradores y un ariete listo para derribar la puerta. “Fue un evento bastante traumático”, explica a Efe el activista, que se libró de ser detenido porque comenzó a emitir en directo lo que estaba sucediendo.