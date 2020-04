Un jefe de Policía en Florida dijo que un oficial había muerto por coronavirus debido a que era homosexual.

Los polémicos comentarios condujeron a la suspensión temporal del Jefe de Policía para investigar.

El oficial Shannon Bennett, de 39 años, murió por COVID-19, lo cual afectó a la Oficina del Sheriff de Broward.

Una ciudad de Florida colocó a su jefe de policía en licencia administrativa después de que fue acusado por los oficiales de decir que un oficial del sheriff murió de coronavirus porque era un “homosexual que asistió a eventos sexuales homosexuales”.

El suburbio de Davie en Fort Lauderdale, en Florida, anunció que el Jefe de Policía Dale Engle estará de licencia mientras se investigan las denuncias hechas por el sindicato Fraternal Order of Police, reportan medios locales en la Florida.

A Florida town has placed its police chief on leave after officers alleged he said a deputy died of the coronavirus because he was a “homosexual who attended homosexual" events. https://t.co/ljHrZsIGb2 — ABC Action News (@abcactionnews) April 12, 2020

Richard Lemack, administrador de la ciudad de 100,000 residentes, dijo en un comunicado que no tendría más comentarios sobre esta polémica situación.

Según el Miami Herald, en Florida, el jefe de Policía Engle se reunió con oficiales durante la sesión informativa de la patrulla del martes, cuatro días después de la muerte por coronavirus del oficial del sheriff del condado de Broward, Shannon Bennett, de 39 años.

Los oficiales expresaron su preocupación por la enfermedad como Bennett había hecho.

NEW: @FOPFL demands investigation into Chief of @DaviePolice Dale Engle. Engle is accused of retaliating against officers concerned about PPE and alleged anti-gay remarks about @browardsheriff Deputy Shannon Bennett, who died from COVID-19. The chief had no comment. @nbc6 pic.twitter.com/Q0VNfbNKBF — Jamie Guirola (@jamieNBC6) April 12, 2020

El sindicato dijo en una carta a Lemack que jefe de Policía Engle supuestamente gritó sobre una “historia de fondo” que proclamaba que el agente Bennett contrajo y murió por el virus porque era un “homosexual que asistió a eventos sexuales homosexuales”.

“Insinuó que fue por el estilo de vida homosexual que el oficial Bennett contrajo por primera vez una enfermedad subyacente grave que agravó el virus Covid-19 y condujo a su muerte”, continuó la carta.

Union letter: Police chief said BSO deputy Shannon Bennett had an underlying condition related to a “homosexual lifestyle” that led to death. Broward County Medical Examiner records say Bennett’s underlying health condition was asthma — via @reporterkell https://t.co/hnWVIIYthf — Scott Travis (@smtravis) April 12, 2020

Más tarde, jefe de Policía Engle envió un correo electrónico al personal diciendo: “Mi intención era proporcionar tanta información al personal como sea posible. Si mis comentarios se sacan de contexto, no pretenden ser despectivos”.

No se pudo encontrar un número de teléfono que funcione para Engle y no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado a una cuenta personal. Engle, de 56 años, ha sido jefe durante un año.

Tommy Reyes, presidente de la Orden Fraternal de Policía de Miami, en Florida le dijo al Herald que Bennett era su amigo y calificó los supuestos comentarios del jefe de Policía Engle como “irrespetuosos” a la familia, amigos y prometido del diputado. Estaba comprometido para casarse en diciembre.