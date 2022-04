Al llegaron se percataron que los tres salían corriendo y brincaban una cerca en la ciudad de San Juan, pero ninguno se detuvo entonces comenzó una persecución que terminó en una habitación cercana con el saldo ya descrito, la identidad de los otros dos no ha sido revelada por las autoridades que mantienen en secrecía los datos en el caso de Akeem Battery Benjamin.

Durante un tiroteo, la policía mata a un ex futbolista de la selección de futbol de Trinidad y Tobago, Akeem Battery Benjamin, la noticia ha cimbrado al mundo del deporte por la manera tan violenta y agresiva en que perdió la vida , de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Milenio .

¿PORQUÉ HUBO INTERCAMBIO DE DISPAROS?

En el reporte de los oficiales se señala que el intercambio de disparos se produjo luego que presuntamente los señalados como inculpados, entre ellos Akeem Battery Benjamin, sacaron a relucir armas de fuego, pistolas, entre ellas un revólver, mismas que a la postre fueron incautadas tras terminar la refriega.

Por este motivos, los policías al ver que no estaban indefensos, abrieron fuego contra ellos, sin embargo, no se especifica quienes fueron los primeros en agredir, pero los protocolos internacionales señalan que los policías no deben disparar a menos que sean agredidos y se ponga en peligro la vida de terceros. Archivado como: Policía mata futbolista selección