El Departamento de Policía de la ciudad de Marietta (MPD), Georgia, anunció una iniciativa que busca un mayor acercamiento con la creciente comunidad latina de la localidad, que se estima representa un 16 % de la población, y desde ahora le hablará en español para tener un mejor diálogo con ella.

El MPD señaló en su página de Facebook que los mensajes y consejos de seguridad pública serán distribuidos a partir de este día en español y designó a una latina para apoyar con la comunicación en esta lengua.

“Hemos seleccionado a una de nuestras empleadas hispanohablantes, la embajadora de Seguridad Pública (PSA), Reina Vaquero, para asistir con la comunicación bilingüe.

Vaquero continuará con su rol como embajadora, pero también asistirá a la Oficina de Información Pública de la Policía con la difusión de mensajes de seguridad pública a la comunidad latina”, indicó el Departamento.

Marietta, una ciudad de 60.000 habitantes, se encuentra en el condado de Cobb, en el noroeste del área metropolitana de Atlanta.

MPD reaching out to local leaders within the Latino community https://t.co/zeRMP9ALGx

— Marietta Police (@MariettaPD) February 4, 2020