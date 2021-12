Policía Juan Antonio García es acusado tras invitar a niño a playa nudista

No hizo honor a su noble profesión. Un policía del sur de Florida identificado como Juan Antonio García fue arrestado y acusado de abuso sexual luego de que invitase a un menor de edad a una playa nudista e incluso le enviara mensajes explícitos, informaron las autoridades.

El padre comenzó a sospechar de lo que estaba ocurriendo

“Simplemente sentí que hacia donde iba eso, estaba poniendo a mi hijo en un lugar muy peligroso. Siento que mi hijo está a salvo ahora”, expresó a WPTV el padre, quien no está siendo identificado para proteger la identidad de su hijo. “Mi hijo no iba a trabajar con él en su camión de tacos, lo que me pareció extraño porque le encantaba”.

A su vez, agregó: “Luego él (Juan Antonio García) empezó a intentar fijar horarios para llevar a mi hijo a comer sólo para ser su mentor y mi hijo no iba con él. Decía que iba a ir y luego en el último momento lo cancelaba. Así que el domingo por la noche le quité el teléfono y encontré todos los mensajes”.