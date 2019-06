Página

Policía local explica por qué ayudó a ICE en ‘trampa’ contra hispanos

Los inmigrantes cayeron en la emboscada que les tendieron los agentes federales

ICE simuló que se retiraba del lugar y cuando los muchachos se confiaron y salieron, los interceptaron

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acorralaron a un grupo de inmigrantes en su camioneta cuando se disponía a salir esta mañana hacia el trabajo.

MundoHispánico grabó en vivo el operativo de ICE luego de que vecinos del complejo de apartamentos donde ocurrió el operativo contactaran a este medio para denunciar que la agencia había rodeado el vehículo.

Ante la negativa de los tres ocupantes del auto de salir de él, los oficiales pidieron refuerzos a la policía de la localidad de Brookhaven (Georgia).

Los agentes policiales que llegaron también rodearon el vehículo y pidieron a sus ocupantes que se bajaran, pero estos volvieron a rehusarse.

En una entrevista con uno de los jefes policiales de la ciudad de Brookhaven se explicó las razones por las cuales intervinieron. Vea la entrevista.

Los hechos ocurrieron en el complejo de apartamentos Terrace, donde la mayoría de los residentes son de origen latino.

Tras varios minutos sin lograr convencerlos de rendirse, los oficiales llamaron a un agente hispano para que les hablara en su idioma.

El uniformado llegó y, literalmente, comenzó a presionarlos para que se entregaran. Este medio presenció cuándo le decía al conductor que “no complicara las cosas”, que de todas maneras sería arrestado ese día, aunque permaneciera cinco horas dentro del auto.

“Ellos no se van a ir de aquí sin ti. Y si no te arrestan ellos, pues lo haré yo, porque no tienes licencia de conducir y por lo tanto no puedes estar tras el volante de este vehículo”, le indicó el agente policial.