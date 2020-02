Página

Policía invita a ciudadanos a unir fuerzas contra la delincuencia.

La iniciativa daría acceso directo a las autoridades a las imágenes de lo que ocurra en los vecindarios.

El jefe policial aclaró que en ningún momento violarían la privacidad de las familias que se suscriban al programa.

El Departamento de Policía de Dunwoody (Georgia) está instando a los residentes de su ciudad para que se una a uno de sus más novedosos proyectos.

Las autoridades locales pretenden lograr que cada uno de los habitantes de Dunwoody les pueda dar acceso a sus cámaras de seguridad y de esta manera poder contrarrestar la delincuencia.

La iniciativa denominada ‘Socios del Silencio’ (Silent Partners) consiste en que las familias que cuenten con cámaras de vigilancia en el exterior de sus hogares se suscriban en una red que está conectada directamente con la policía.

Ese sistema automáticamente deja grabada las placas de los vehículos que transitan por sus vecindarios, lo cual podría ser fundamental a la hora de tratar de resolver algún delito que ocurra en la zona.

“Si algún crimen ocurre en su área, con ‘Silent Partners’ podremos investigar mejor e identificar más rápidamente a los responsables”, señaló Billy Grogan, jefe de la policía de Dunwoody.

El funcionario recalcó que agregarse a este proyecto no significa que los investigadores podrán invadir la privacidad de las personas al tener acceso en tiempo real a sus imágenes.

Agregó que solo accederán a las grabaciones cuando realmente puedan comprobar que lo amerita y destacó además que el programa es 100 por ciento confidencial y voluntario.

Tradicionalmente, cuando ocurre algún incidente que amerita ser investigado, los detectives van de puerta en puerta en busca de posibles testigos o cámaras de vigilancia.

Muchas veces corren con suerte, pero en otras no, ya sea porque no hay nadie en casa o porque simplemente no les abren, lo cual obstaculiza su trabajo.

En caso de que alguien les haya dado permiso previamente de acceder a sus imágenes, les permitiría movilizarse más rápido para prevenir que el autor del delito huya.

La policía citó como ejemplo el caso de un robo en una farmacia CVS de la zona en junio del año pasado y cuando los ladrones se metieron a robar en varios vehículos que estaban estacionados en diversos puntos.

Gracias a los lectores de placas pudieron atrapar rápidamente a los delincuentes, según informaron las fuentes policiales.

Esta iniciativa es excelente para detectar vehículos robados y apresar a personas con órdenes de arresto, lo cual volvería más segura la localidad, al menos esa es la visión de las autoridades de Dunwoody.