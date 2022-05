Sin embargo, la actuación del jefe policial no fue acorde con lo que pensaban todos los oficiales. Tanto así, que un miembro del cuerpo de respuesta en el tiroteo rompió el silencio y ‘estalló’ contra el oficial a cargo, quién les ordenó no ingresar a la escuela primaria.

Oficial rompe el silencio sobre el ‘error’ en la masacre de Uvalde. El jefe de policía al que muchos culpan de no haber enviado agentes con mayor rapidez para detener un tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, es también el jefe de la pequeña fuerza policial del sistema escolar, apunta AP.

“La mentalidad táctica y conceptual definitivamente existe en Texas”, aseguró Joe McKenna, superintendente adjunto del distrito escolar de Comal en Texas y ex subdirector del centro de seguridad escolar del estado tras la noticia. Las críticas de los padres de los niños asesinados y usuarios de redes sociales no se han hecho esperar.

El jefe de policía del distrito, Pete Arredondo, decidió que los agentes deberían esperar antes de confrontar al pistolero porque creían que estaba encerrado dentro de las aulas contiguas y que los niños ya no estaban en riesgo, aseguraron las autoridades el viernes.

“Hubo muchas discusiones, muchas maldiciones… Necesitábamos tener un plan, y el comandante no tenía un plan”, agregó el policía en la entrevista. “Fue la decisión equivocada”, admitió Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en una conferencia de prensa el viernes.

“Nos sentimos cobardes… Se sintió cobarde pararse y dejar que este punk, este niño, este imbécil de 18 años simplemente entrara y hiciera lo que quisiera”, declaró el evidentemente molesto oficial, del cual People no proporcionó una identidad, pero que señaló lleva más de 10 años como policía.

“Apesta que parezcamos cobardes, porque no éramos cobardes… Pero eso no es nada comparado con el hecho de que los niños pequeños murieron y tal vez podríamos haber hecho algo para salvarlos. Ojalá hubiéramos sabido qué hacer. Ojalá alguien nos hubiera dicho qué hacer”, declaró para People.

“Se trata de salvar vidas”

La seguridad a veces puede volverse laxa porque los funcionarios escolares y los agentes pueden desestimar que vaya a ocurrir un tiroteo en su edificio, reconoció Lynelle Sparks, oficial de policía escolar en Hillsboro, Texas, y directora ejecutiva de la Asociación de Oficiales de Recursos Escolares de Texas.

“Siempre se trata de asegurarse de estar preparado”, afirmó de acuerdo con AP. “La gente se relaja. Sucede en todos los distritos. No puedes decir que no. Sucede en todas partes. Llegamos al punto de ‘Oh, Dios mío. Esto es horrible. Necesitamos seguridad, seguridad, seguridad’. El año escolar pasa y luego piensas ‘Oh, ¿por qué tengo que cerrar la puerta con llave todos los días?’ Desearía que todos los maestros enseñaran detrás de una puerta cerrada. Eso no lo convierte en un sistema penitenciario, se trata de salvar vidas”. Archivado como: Policía Error Uvalde