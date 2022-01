La pregunta del millón de dólares: qué hacer si la policía te pide que te detengas. Cuando te piden que te detengas puede ser una experiencia increíblemente estresante. Y aunque los policías son contratados para ayudar a mantenerte a ti y a todas las demás personas seguras, puede ser súper intimidantes—le echamos la culpa al uniforme y al hecho que portan un arma. Así que, ¿qué hacer cuando te piden que te detengas? Bueno, primero que nada, estacionarte. Parece tan obvio, pero si el policía prende sus luces indicando que hiciste algo mal, responde rápidamente moviéndote a un lado de la carretera. De acuerdo con el Sgt. Andy Bredenich, un oficial de información pública en el Departamente de Policía de Troy, Mich., debes detenerte tan pronto como sea seguro hacerlo: “No dejes que el policía inicie una persecución; pueden pensar que estás evitando un arresto y eso es muy malo”. Algunas personas argumentan que antes de que un policía de tránsito deje su vehículo, él ya ha decido si te dará un ticket o solo una advertencia. Aunque no estamos seguras si eso es verdad o no, sabemos que el comportamiento inteligente y respetuoso puede ser muy efectivo para asegurar tu seguridad. Así que cuando estés en ese momento en tu coche con un policía aproximándose, ¿qué debes hacer? Bueno, comencemos con lo que no debes hacer, ya que estas actitudes prohibidas son demasiado importantes y debes evitarlas. Aquí está el qué hacer si la policía te pide que te detengas.

No hables primero Puede ser muy tentador preguntarle al policía “¿cuál es el problema oficial?”, tan pronto como bajas la ventana, pero intenta mantener la boca cerrada hasta que el policía hable primero. Un oficial estará analizando todo lo que digas, y él no está obligado a decirte por qué te detuvo hasta que cumplas sus reglas; así que mantente en silencio hasta que se te hable, y luego responde adecuadamente No insultes al policía Hablando de hablar, cuando lo hagas, asegúrate de no insultar, lo cual implicaría molestia y frustración, 2 emociones que en verdad no quieres que un policía asocie contigo y tu manejo.

No salgas del carro hasta que se te pida por el policía A menos que un policía te pida que salgas del vehículo, nunca te bajes de tu carro. Salir de él podría hacer pensar al policía que estás siendo agresiva o que eres una amenaza para él o ellos. Con eso dicho, si un policía sí te pide salir del vehículo, debes hacerlo: “Los oficiales, a menudo piden a la agente que “salga de su vehículo”, como una medida de precaución—para asegurarse que el conductor no tengan un arma oculta”, así que si te piden: “es probablemente que sea mejor salir del vehículo para evitar una situación tensa”. Pídeles a tus pasajeros que se mantengan en silencio Solo debe de haber una voz en el coche y esa voz debe ser la tuya, si tú estás manejando. Si tus amigos están en los asientos de atrás, pídeles que guarden silencio mientras manejas la situación y hablas con el oficial tranquilamente. Si tus hijos están en el coche es un poco más difícil lograr el silencio, pero puedes asegurarles que todo están bien y pedirles que se mantengan callados por unos cuantos minutos mientras hablas con el oficial de policía.

No tengas la música del carro muy alta De igual manera, si tu música está prendida, baja el volumen de inmediato. Necesitas no solo mostrar respeto por la situación y al oficial de la ley al que le estás hablando, sino también se necesita que ambos se escuchen. No saques cosas de tu bolsa Mientras el policía se acerca al carro, él está vigilando todos tus movimientos, no solo para evaluar tu situación y culpa potencial, sino también para determinar su propia seguridad. Si tú, abruptamente agarras algo de tu bolso (aunque sea una goma de mascar), el policía asumirá lo peor y quizá asuma que estás buscando un arma. No saques nada de tu bolso o de tu guantera o compartimentos a menos que el policía te pida que entregues tu licencia y registro.

No seas grosera con el policía En la vida siempre debes tratar a los otros de la manera que te gustaría ser tratada. Y eso es especialmente cierto cuando se trata de interactuar con oficiales de policía. Recuerda que también son personas, y como con todas las figuras de autoridad, necesitas tratarlos con respeto y cortesías comunes. No discutas con el oficial de policía No seas agresiva o pelees de manera innecesaria con un oficial de policía. No ayudará a la situación y definitivamente no resolverá nada. Contesta a las preguntas con respuestas sencillas y concisas y haz lo que se te pida, dentro de lo razonable. Mientras más rápido el oficial de policía obtenga la información que necesita, más rápido podrás seguir tu camino.

No olvides tus derechos Último y no menos importante; nunca olvides tus derechos como conductor y ciudadana. Hoy en día, no todos los oficiales de policía siguen las reglas y usan un comportamiento adecuado cuando están lidiando con sospechosos/delincuentes/espectadores inocentes. Es crucial que sepas tus derechos legales para que no se aprovechen de ti en una parada de tránsito, o en cualquier encuentro con un agente de la ley.