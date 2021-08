La investigación del caso comprobó meses después que los hermanos Santos Rodríguez y David Rodríguez no habían tenido nada que ver con el robo de los 8 dólares de la gasolinera, ya que sus huellas dactilares no estaban en el mostrador, ni en la caja registradora, ni en la máquina de cigarros, ni tampoco en la puerta de la gasolinera en la que se perpetró el robo.

Bessie Rodríguez, la madre de los dos niños, estaba desde 1971 en una prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por sus siglas en inglés) con una condena de cinco años de cárcel, al ser declarada culpable por el homicidio de su novio Leonard Brown, de 62 años. El novio de Bessie Rodríguez no era el padre de los dos niños.

Según el testimonio de Roy R. Arnold, los dos agentes detuvieron a los hermanos Rodríguez porque ambos coincidían con la descripción de los muchachos hispanos que habían robado la máquina de cigarros de la gasolinera, ubicada en la esquina de Cedar Spring Road y Bookhout Street, la noche anterior. El abuelo de los chicos, quien no hablaba inglés, vio su arresto.

Los hermanos vivían en el vecindario conocido como Little México (Pequeño México), de casas propiedad de la Ciudad de Dallas y que son proporcionadas a la comunidad hispana de bajos recursos por una renta módica. Los agentes Cain y Arnold acusaron a Santos Rodríguez y David Rodríguez del robo de 8 dólares de una máquina expendedora de cigarros.

Entonces el oficial Darrell Lee Cain sacó su revólver .357 Magnum y se lo puso en la cabeza a Santos Rodríguez, exigiéndole que confesara. El hombre empezó a girar el tambor del arma, carga, y apretaba el gatillo. La primera vez no salió un balazo pero, de acuerdo al testimonio de David Rodríguez, el agente le dijo a su hermano que no siempre tendría tanta suerte.

Cuando los dos agentes comenzaron a interrogar a Santos Rodríguez y David Rodríguez, les exigieron que confesaran el crimen. Ninguno de los dos chicos se quebró y mantuvieron su inocencia, exigiendo que los dejaran libres. No sabían nada del robo del que les acusaban en la gasolinera a pocas cuadras de su casa.

Pese a tener el arma en su cabeza, el niño Santos Rodríguez insistió en que no tenía nada que ver con el robo de los 8 dólares en la gasolinera. El oficial Darrell Lee Cain volvió a girar el tambor del revólver y apretó el gatillo. El balazo mató al niño Santos Rodríguez de inmediato. La sangre de su hermano cubrió a David Rodríguez, quien estaba esposado a su lado.

Darrell Lee Cain fue condenado por “homicidio malicioso”

No era la primera vez que el oficial Darrell Lee Cain del DPD estaba involucrado en un homicidio de un joven que no fuera blanco sajón. Los registros criminales del caso detallan que antes estuvo involucrado en el asesinato del joven afroamericano Michael Morehead, durante la investigación de otro caso en Dallas, pero no se le acusó por ese crimen.

En 1979, luego de varios recursos legales por parte de sus abogados para retrasar el juicio, el agente Darrell Lee Cain fue condenado a cinco años de cárcel por “homicidio malicioso” en el asesinato del niño Santos Rodríguez. Sin embargo, sólo cumplió dos años y seis meses y salió libre por buena conducta de la Watts Unit, en Huntsville, Texas.