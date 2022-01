Funcionarios de la Policía del Capitolio están investigando un “paquete sospechoso” hallado este domingo.

El “paquete sospechoso” que inspecciona la Policía del Capitolio se localizó cerca del edificio de la Cámara de Representantes.

La Policía del Capitolio cerró la zona donde se está revisando el “paquete sospechoso”.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos cerró en la mañana del domingo 9 de enero una zona afuera del edificio de oficinas de la Cámara de Representantes Rayburn, después de que al parecer se encontrara un “paquete sospechoso” en las adyacencias, informó Fox News pasadas las 9.00 de la mañana, hora de Atlanta.

La Agencia de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Distrito de Columbia anunció el cierre de la carretera en la avenida Independence, entre la avenida Washington SW y la calle First SE, poco después de las 8.00 de la mañana, indicando que se debía “a la actividad policial” que se estaba ejecutando.

Policía del Capitolio cierra calles e inspecciona “paquete sospechoso”

Más tarde se informó que se debía a un misterioso paquete hallado en la puerta de la Avenida Independencia del edificio de la Cámara, según Katelyn Caralle, del Daily Mail, citado también por Fox News. “Se indica al personal y otros miembros que EVITEN ESTA ÁREA hasta nuevo aviso”, advirtió un comunicado que compartió la reportera.

En el mensaje publicado por Caralle se detalló que las vías cerradas, por sus nombres en inglés, eran: Independence Avenue, entre Washington Avenue SW y First Street SE, y Traffic 6 (Independence y New Jersey Avenue SE). Y acotó que la vía alterna para llegar al perímetro de la Cámara que se podía utilizar es Traffic 2 (D Street y New Jersey Avenue SE).