El departamento de Policía de Pleasanton publicó en Facebook un post sobre precauciones para enfrentar los apagones que se esperan… ¡Y se hizo viral!

No todos tomaron con humor el mensaje, pero muchos sonrieron un rato en medio del desastre.

¡Míralo y dinos qué te parece!

El departamento de Policía de Pleasanton le puso una nota de humor al desastre de los apagones programados por PG&E en California. Pero no a todos les hizo gracia.

“PG & E está anticipando vientos generalizados, fuertes y secos esta semana. A partir del miércoles, están considerando programar apagones en zonas de California por seguridad, incluyendo el área de la bahía. Así que aquí hay algunas cosas que puedes hacer para estar mejor durante un apagón:

• Si llegas a casa, todo está oscuro y nada funciona, entonces sí, estás experimentando un apagón. Mantente tranquilo. Usa la luz de teléfono celular para buscar frenéticamente la única linterna que crees que tienes en casa. Por supuesto que no va a funcionar. Busca las baterías. Vas a necesitar cuatro, pero sólo encontrará tres.

• Desearías haber cargado tu teléfono celular. Conecta tu teléfono en el cargador para decirte a ti mismo: “¡Uh! No hay luz”.

• Carga esos cargadores de teléfonos portátiles esta noche. Sin embargo, ten en cuenta que si el teléfono de tus adolescentes se queda sin batería, podría ser algo bueno. Verlos pasar por un síndrome de abstinencia de Tik-Tok o Instagram podría ser un buen entretenimiento. ¡Hey!, incluso podría ponerlos peligrosamente cerca de tener que leer un libro a la luz de la linterna o hacer algo creativo.

• Por favor, no llames al 911 para preguntar cuándo volverá la luz. Nuestros despachadores son muy buenos, pero no pueden ver el futuro. Te van a decir que no saben y luego te cortarán la comunicación para responder a los otros cientos de llamadas de la gente preguntando por qué no hay luz.