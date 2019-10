Policía de Florida hace un video de Instagram con 3 chicas Playboy

Un policía de Florida hace un video con modelos de playboy.

El oficial William Beeker ha sido puesto en licencia administrativa y está siendo investigado por la unidad de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Miami Beach después de que se publicara el lunes por la noche un video en Instagram en el que pretendía arrestar a tres mujeres en ropa interior.

Una de las mujeres es la modelo de Playboy Francia James, las otras dos son Julianne Kissinger y Maddy Belle. En el video se puede apreciar cómo las conduce a la estación de policía de la sede del departamento en Washington Avenue con sus manos esposadas a la espalda y nada más que lencería sugerente y tacones.

Además, se puede ver al oficial con su uniforme de policía completo en un cameo.

La modelo Francia James compartió el video en su cuenta de Instagram, que ya lleva más de 829.000 visualizaciones, con el comentario: “¿Te gustan las chicas malas o las chicas buenas? ¿Quién nos va a rescatar?”

También hubo un segundo video, según wsvn.com en el que se puede ver al oficial Beeker sentado en su cuatriciclo de la policía rodeado por las mujeres, que le dicen: “Gracias, oficial Bill, por dejarnos ir”. A lo que él responde: “No hay problema, ¡disfruten de la comunidad! Me gusta proteger y servir”. Y luego se va en su vehículo de forma “heróica”.

More: this is the @instagram story connecteded to the post that has a #MiamiBeach officer being investigated and on admin. duty. “Enjoy the Community, I like to protect and serve,” the cop says in the video. @wsvn #7News #NightTeam pic.twitter.com/C27fTfTFqO

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) October 8, 2019