Desgarradoras palabras de los padres de Daunte Wright

“No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso”, señaló Aubrey Wright en el programa “Good Morning America”, de la cadena estadounidense ABC.

La familia Wright rechazaba así la versión de que la agente blanca Kim Potter disparó de forma supuestamente “accidental” a su hijo, de 20 años, como defendió este lunes en una rueda de prensa el jefe de Policía de la localidad, Tim Ganno.