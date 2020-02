Las autoridades buscan a un hombre “armado y muy peligroso” que se cree que mató a tres hombres y dejó sus cuerpos en un cementerio del sur de California, dijo el jueves el alguacil del condado de Riverside, reseñó The Associated Press.

Los tres hombres quienes eran residentes de Perris, Jaime Covarrubias Espindola, de 50 años; José María Aguilar-Espejel, de 38 años, y Rodrigo Aguilar-Espejel, de 28 años de edad, fueron asesinados al mismo tiempo.

Sus cuerpos fueron encontrados el lunes en la hierba en el cementerio de Perris Valley, al este de Los Ángeles.

El alguacil Chad Bianco dijo en una conferencia de prensa que hay una orden de arresto de José Luis Torres García, de 33 años de edad, con una fianza de 3 millones de dólares. Bianco no dijo cómo fueron asesinados los hombres.

“No sabemos su motivo”, dijo Bianco.

El alguacil dijo que García actuó solo y que conocía a las tres víctimas.

Los cuerpos fueron descubiertos en un cementerio cerca de la tumba de un hombre que murió en México. Las autoridades no han dicho a quién pertenecía la tumba, o si existía una relación entre esa persona y las víctimas recientes.

“No creemos que haya sido un asesinato al azar”, dijo Bianco. “Un residente normal de Perris no debería tener nada de qué temer”.

El alguacil dijo que García tiene vínculos con San José, California y México y que ha sido deportado dos veces. Pero las autoridades aún no han determinado su estado migratorio actual.

Ya hay dos órdenes de delito menor para su arresto con respecto a otros casos.

También es conocido como José Torres García, José Luis Torres, Ismael García e Ismael García Gutiérrez. Bianco dijo que se cree que conduce un GMC Yukon SUV 2001 o una moto de calle que posiblemente sea un Kawasaki verde.

Bianco ha dicho que los detectives estaban investigando si la ubicación de los homicidios debía enviar un mensaje y si estaba involucrado un cartel o una pandilla. Pero el jueves dijo que no se han establecido vínculos con un cartel.

Los detectives revisaron imágenes de cámaras de vigilancia en toda la ciudad y entrevistaron a personas que conocían a los hombres.

